Зеленский открыл инвестиционный форум в Мариуполе: полное видео

Во вторник, 29 октября, президент Владимир Зеленский открыл в Мариуполе первый инвестиционный форум RE:think. Invest in Ukraine.

Онлайн трансляцию вело hromadske.

Открытие форума в Мариуполе проходит с участием главы государства, премьер-министра страны Алексея Гончарука и представителей правительства и местных властей, украинских и международных инвесторов, представителей посольств и бизнеса.

"Это первый и крупнейший форум такого уровня на востоке Украины. Здесь присутствуют представители международных организаций, топовых украинских и иностранных компаний, успешный малый и средний бизнес, ведущие политики, местные власти со всей Украины. Welcome to Mariupol!", - говорится в официальном Telegram-канале Зеленского.

На RE: think. Invest in Ukraine присутствуют:

инвесторы и представители из более 45 стран мира;

более 100 СЕО, которые непосредственно принимают инвестиционные решения;

более 70 компаний с мировым именем, оперирующих сотнями миллиардов долларов. Впервые они прилетели на форум в Украине за пределами украинской столицы;

более 20 официальных делегаций во главе с министрами и послами со всего мира: Литвы, Дании, Швеции, стран ЕС, Великобритании, Швейцарии, Японии, США и Канады.

Форум создан по инициативе президента Украины и при поддержке Кабинета министров. Его генеральными партнерами являются USAID, Фонд развития Мариуполя, TIU Canada. Спонсорами RE:think стали ONUR Constructions, Киевстар, Гефест Групп. Ключевой партнер форума USAID - его помощь Украине с 1992 года составляет более 3 млрд долларов.

"Мир невозможен без стабильного экономического роста. 5-7% ежегодно - это амбициозная задача, для ее решения нужны масштабные инвестиции. Этот форум станет отправной точкой процесса. Присутствующие на форуме и все неравнодушные могут стать участниками восстановления Донбасса", - говорится в посте Зеленского.

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