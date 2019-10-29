Doing Business по-украински: когда в страну придут миллиардные инвестиции

Украина поднялась в рейтинге Doing Business на 7 пунктов. Власти уже заявили, что это - позитивный сигнал для иностранных инвесторов. Однако пока вкладывать в нашу страну не спешат. "Апостроф" выяснял, когда в Украину придут по-настоящему большие инвестиции.

Украина улучшила позицию в мировом рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business-2020, заняв в нем 64-е место. В 2019 году наша страна занимала 71-ю строчку рейтинга.

Наиболее заметный успех Украина продемонстрировала в "защите миноритарных акционеров", что было достигнуто благодаря появившемуся требованию об открытии информации о конечных бенефициарах компаний.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, повышение рейтинга Украины в Doing Business-2020 сразу на 7 позиций - это результат, который говорит сам за себя. "Это - позитивный сигнал для украинских предпринимателей и "зеленый свет" для иностранных инвесторов", - написал он на своей странице в Facebook.

Действительно, рейтинг, который ежегодно составляет Всемирный банк, является одним из ключевых факторов, которые влияют на решения международного бизнеса об инвестировании в конкретную страну.

Следует отметить, что заслуги нынешнего правительства в улучшении позиций нашей страны в рейтинге нет никакой, так как в нем оценивались изменения, произошедшие в бизнес-среде с мая 2018 года по май 2019 года. Однако нынешняя власть не собирается останавливаться да достигнутом: "Мы продолжаем работу в этом направлении: три дня назад заработал Кодекс о банкротстве, несколько недель назад - закон о стимулировании инвестиционной деятельности, активизируем процессы дерегуляции", - заявил Алексей Гончарук.

Хуже всех... почти

Сам факт улучшения рейтинга Украины является позитивным моментом, считают эксперты, опрошенные "Апострофом", другое дело, что все, как говорится, познается в сравнении. Украина по Doing Business занимает одно из самых низких мест из всех стран бывшего СССР, отметил в разговоре с изданием глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак (еще ниже места у Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана). Так, например, впечатляет 7-е место в рейтинге Грузии, которая, как известно, с середины нулевых проводила радикальные экономические реформы. Литва, Эстония и Латвия также входят в топ-20 рейтинга. Но куда обиднее 25-e место Казахстана, 28-е - России и даже 49-е - Беларуси!

"Поэтому хвалиться таким прогрессом, мне кажется, преждевременно", - отметил Новак.

Финансовый эксперт Алексей Кущ, в свою очередь, обратил внимание на то, что в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ВЭФ), данные которого также были опубликованы в октябре, Украина, наоборот, за год потеряла несколько позиций (опустилась с 83-го на 85 место). "У нас получается одна нога - вверх, другая - вниз", - сказал он в комментарии "Апострофу".

Вместе с тем специалист считает, что для украинских властей мировые рейтинги превратились в некую навязчивую идею, при том, что повышение позиций часто происходит "чисто механических способом". В качестве примера Кущ привел строительную сферу: "В последние несколько лет был принят пакет законодательных изменений - вроде бы как упростили получение разрешений (на строительство), но стало ли от этого легче строить в Киеве? Могут ли прийти иностранные компании и начать здесь строить? - Нет. Поэтому все эти нормы искусственные", - резюмировал эксперт.

Однако другой крайностью являются утверждения, что на рейтинги вообще не нужно обращать внимание. "Золотая середина - это когда место в рейтинге является производной от эффективной экономической среды в стране. И тогда рейтинг воспринимается не как главная цель, а как дополнительный бонус", - пояснил Кущ. По его мнению, красноречивым примером этого является Грузия: "Она не стала восточно-черноморским Сингапуром, она не стала выпускать электромобили и смартфоны, а продолжает делать "Боржоми" и вино, что было и до реформ, а люди продолжают уезжать из страны в поисках работы".

Также нужно понимать, что страны, находящиеся ниже топ-50, это - "инвестиционные лузеры". "Если страна находится в топ-50, инвестору абсолютно все равно, какой у нее конкретный рейтинг. А то, что мы находимся за пределами топ-50, это - "звонок" для инвестора, это для него повод задуматься", - говорит Алексей Кущ.

Олигархам здесь не место

Задуматься нужно и украинским чиновникам: почему в страну не идут инвестиции?

Напомним, в 2018 году прямые иностранные инвестиции в украинскую экономику составили менее 2,4 миллиарда долларов (для сравнения - в 2008 году они немного не дотянули до 11 миллиардов долларов). При этом примерно 1,5 миллиарда долларов - это, по сути, "возвращение" средств отечественного бизнеса из офшоров, а потому можно говорить о фактическом отсутствии иностранных инвестиций как таковых, подчеркивает Андрей Новак. По словам эксперта, чтобы инвестиции возобновились, Украине нужны настоящие глубокие реформы, а не "виртуальное косметическое шоу".

Также есть моменты, которые напрямую не отображаются в Doing Business. "Ключевая проблема - отсутствие верховенства права и силовики (которые "кошмарят" бизнес, - "Апостроф"), - сказал в комментарии изданию специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса. - Поэтому, решив эти вопросы, мы смогли бы совершить прорыв (в привлечении инвестиций)". Кроме того, по его словам, важно то, как пройдет земельная реформа, - сможет ли она привлечь инвесторов.

Но есть ли шанс, что в Украине повторится инвестиционный бум нулевых - ведь именно тогда в страну заходили миллиарды долларов от иностранных инвесторов? "Это был период интенсивного роста всех сырьевых рынков, и наша экономика, которая базировалась в основном на сырье и полуфабрикатах, тогда хорошо "впряглась" в эту общемировую тенденцию роста", - говорит Алексей Кущ. Также он добавил, что в начале столетия украинская экономика начала превращаться из закрытой структуры в открытую, и сюда стал активно заходить международный капитал. "Такой эффект бывает в жизни только один раз", - подчеркнул эксперт.

Впрочем, инвестиции можно привлекать и в нынешних условиях. По словам Куща, Эфиопия получает примерно по 1 миллиарду долларов инвестиций под каждый индустриальный парк, а таких парков в этой стране больше десятка. Еще один пример - Казахстан, ставший финансовым хабом на стыке Европы, Азии, стран СНГ - эта страна суммарно имеет 18 миллиардов долларов инвестиций в год, в том числе благодаря своему финансовому центру. "Рецепты известны - нужно переходить к созданию кластерных точек роста, стимулировать инновации, применять те механизмы, которые уже апробированы в других странах. Почему у нас это не работает? - Потому, что, если мы начнем переходить к кластерному подходу, мы должны будем отдавать самые лакомые куски международным системным инвесторам, а из-за этого придется потесниться нашим олигархам", - резюмировал эксперт.