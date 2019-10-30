Это провокация: "слуга народа" интересно объяснил интимную переписку в Раде, фото

Народный депутат Украины Богдан Яременко во время заседания парламента был замечен за перепиской с девушками легкого поведения. Сам политик заявил, что переписка была подставной и он намерено дал сфотографировать телефон журналистам.

Во время заседания Рады Яременко общался с девушками, которые ему озвучивали свою "стоимость", а также перечисляли платные интимные услуги.

В Facebook депутат написал, что журналисты попались на провокацию.

"После того, как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо мы применили определенные меры предосторожности и теперь знаем, когда "журналисты" подглядывают в наши телефоны.

Получив такой сигнал совершил вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованную "переписку", - написал Яременко в Facebook.

Напомним, что в четверг, 17 октября, на заседании Верховной Рады народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Анатолий Остапенко отличился интересной перепиской.