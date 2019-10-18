"Слугу народа" поймали в Раде за пикантной перепиской: фото

В четверг, 17 октября, на заседании Верховной Рады народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Анатолий Остапенко отличился интересной перепиской.

Об этом сообщает пользователь сети Александр Волков на своей странице в Facebook.

Журналисты зафиксировали, как нардеп с телефона вел "интимную" переписку с мужчиной по имени Леша Сильченко - так он подписан у Остапенко.

"Депутат от "Слуги народа" Анатолий Остапенко решает важные государственные вопросы во время заседания Верховной Рады. Казалось бы, ничего необычного, если бы собеседника депутата не звали Алексеем", - прокомментировал ситуацию Волков и опубликовал фото.

Как сообщал "Апостроф", у народных депутатов Украины заметили интересную переписку в Верховной Раде о голосовании за закон про Киев.