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Какие изменения будут в отношениях Украины и НАТО: стороны сделали важные заявления

среда, 30 октября 2019, 18:46
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В отношениях Украины и НАТО будет запущена новая инициатива, которая должна объединить все существующие форматы сотрудничества. Предоставление плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО в украинском правительстве считают техническим вопросом.

Такие заявления были сделаны на совместном брифинге в Одессе вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Генсек НАТО подчеркнул, что долгосрочное партнерство с Украиной предусматривает годовые национальные программы, а также комплексный пакет помощи и работу комиссии Украина-НАТО, которая является важным инструментом. Кроме того, он заявил о наличии новой инициативы со стороны НАТО для Украины

"Сейчас мы запускаем новую инициативу, которая имеет целью скоординировать и совместить эти разные форматы работы, сделав их более связанными и согласованными", - заявил Столтенберг.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в свою очередь заявил, что в отношениях с НАТО Украине необходимо сосредоточиться на реформах, на углублении взаимодействия с Альянсом, в достижении совместимости Вооруженных сил Украины с вооруженными силами стран-членов НАТО. Вопрос предоставления ПДЧ в НАТО, по его мнению, должен быть техническим, а не политическим.

"Украина исходит из того, что заявка на получение плана действий по членству в НАТО, представленная в 2008 году на саммите в Бухаресте, остается в силе», - заметил Кулеба.

Таким образом во время заседания в Киеве, которое состоится в четверг, 31 октября, дополнительной заявки украинская сторона подавать не будет.

Ккак сообщал "Апостроф", ранее министр обороны Андрей Загороднюк анонсировал новый формат отношений с НАТО.

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