Пристайко назвал вероятные сроки встречи Зеленского с Путиным

Переговоры в "нормандском формате", в рамках которых встретятся президент Украины Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин, могут состояться уже до конца ноября, однако еще не все участники переговоров утвердили дату их проведения.

Как сообщает "Апостроф", об этом в интервью "Громадському" сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Я думаю, что Украина дожмет проведения форума в том формате, которого мы хотим. Мы надеемся, что это произойдет в следующем месяце", - отметил Пристайко.

По его словам, встречу переносили по технических причинам, но команда президента делает все, чтобы она состоялась.

Также он прокомментировал поезду Владимира Зеленского в Золотое, где он общался с местным населением. По словам Пристайко, президент хотел заверить людей, что шаги, которые Украина делает в "нормандском" формате, не несут опасности для них.

"Мы договорились о двух вещах - "формула Штайнмайера" и разведение войск. С трех мест мы развели полностью в одном - в Станице Луганской, строим там мост. Можете поехать посмотреть, насколько он становится современным. Второй вопрос - мы разводим в Золотом. Осталось Петровское, сейчас мы будем начинать. Это все условия, о которых мы, как советники президентов, договорились. Я не вижу других причин для россиян не найти времени для встречи", - добавил он.

Напомним,что в Минске договорились про разведение сил на Донбассе еще в одном месте.