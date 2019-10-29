В Минске договорились про разведение сил на Донбассе еще в одном месте

Во вторник, 29 октября, трехсторонняя контактная группа в Минске определилась с датой разведения сил в Петровском, которую, на данный момент, не разглашают.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

После того, как миссия ОБСЕ подтвердила начало разведения войск, Минские переговоры прервали. В свою очередь, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик вышел к журналистам и поздравил всех с попыткой разграничения.

После этого начали обсуждать разведение войск в Петровском и по завершении переговоров в кулуарах отмечали, что договорились даже о дате разведения в этом населенном пункте, однако предпочитают ее не называть, чтобы не было провокаций.

Как сообщила в свою очередь пресс-секретарь председателя украинской делегации в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам встречи "следующим шагом должно стать разведение сил и средств на участке в районе н.п. Петровское – при условии 7-дневного соблюдения режима тишины".

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть взволновало сильное обращение к врагу на Донбассе.