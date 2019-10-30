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В Украине срочно прекращает работу посольство Израиля: что происходит

среда, 30 октября 2019, 10:47
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С 30 октября 2019 года посольство Израиля в Украине не будет предоставлять консульских услуг из-за решения Министерства финансов Израиля нарушить договоренности, которые действовали в течение нескольких десятилетий.

Об этом сообщает пресс-служба посольства на своей странице Facebook.

"Из-за решения Министерства финансов Израиля нарушить договоренности, которые были согласованы и подписаны Генеральным директором Министерства финансов 21 июля 2019, и применить одностороннюю процедуру, которая меняет протокол, который был в течение нескольких десятилетий, мы вынуждены закрыть дипломатическую миссию. Консульские услуги не будут предоставляться, и никто не будет иметь права въехать в посольство / консульство ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в обращении отмечается, что решение Министерства финансов не оставляет другого выбора, как принять вышеупомянуое мероприятие, поскольку жизненным интересам государства Израиль нанесен ущерб.

"Мы надеемся, что этот кризис будет разрешен как можно быстрее" - добавляют в сообщении.

Стоит отметить, что причиной такого решения посольства стало взыскание Министерством финансов Израиля налога с представительских расходов дипломатов, не подкрепленных квитанциями. В совместном заявлении рабочих комитетов МИД и Минобороны, распространенном вечером в понедельник, 29 октября, этот шаг охарактеризован как серьезный удар по заработку израильских дипломатических и военных представителей.

Как сообщал "Апостроф", 19 августа, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху достигли важных договоренностей по сотрудничеству между странами.

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