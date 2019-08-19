Украина и Израиль достигли важных договоренностей: все детали

В понедельник, 19 августа, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху достигли важных договоренностей.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Так, были подписаны Меморандум о взаимопонимании между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Министерством сельского хозяйства и развития сельских территорий Израиля, Соглашение между Министерством образования и науки Украины и Министерством образования Израиля и Программа сотрудничества в области образования, культуры, молодежи и спорта между Кабинетом министров Украины и Правительством Израиля на 2019-2022 годы.
Кроме того, подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития и торговли Украины и Израильским патентным ведомством Министерства юстиции.
В ходе переговоров Зеленский заявил, что Украина будет принимать во внимание опыт Израиля в области безопасности и оборонной сфере.
Также Украина и Израиль договорились окончательно решить проблему массовых отказов украинцам в пересечении израильской границы.
Как сообщал "Апостроф", жена премьера Израиля устроила громкий скандал в Киеве- она бросила на пол ломтик каравая, который подавался в качестве приветственного жеста.