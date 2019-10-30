RU  UA  EN

среда, 30 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.70
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

30 октября

16:44
Не рискнул подойти: Влад Яма рассказал историю знакомства с женой
15:38
Украинская певица показала трогательные кадры со своей свадьбы в новом клипе: видео
15:20
Динамо - Шахтер: история противостояний в Кубке Украины
14:45
Где смотреть онлайн Челси - Манчестер Юнайтед: расписание трансляций
14:30
Где смотреть онлайн Ливерпуль - Арсенал: расписание трансляций
14:28
Комедийный актер Кевин Харт впервые рассказал об аварии, в которой сломал позвоночник
14:21
Свитолина одержала блестящую победу во втором матче Итогового турнира WTA
13:55
Брат Меган Маркл решил помириться с сестрой, но получилось так себе
13:55
Свитолина - Халеп - 2:0 результат матча
13:40
Солистка "НеАнгелов" показала, как выглядела до пластики: архивные фото
12:55
Леся Никитюк показала, что на самом деле кроется за идеальными сториз о здоровом питании
12:38
В Таиланде слон устал и прилег на машину с туристами: сегодня он звезда соцсетей
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Венгрия пошла на новую подлость против Украины: появились подробности

среда, 30 октября 2019, 16:29
переглянути новину українською

Во время визита президента России Владимира Путина в Будапешт Венгрия заблокировала совместное заявление представителей стран НАТО по Украине.

Министр иностранных дел Венгрии Питер Сийярто объяснил это решение тем, что Украина не выполняет требований относительно венгерского меньшинства Закарпатской области.

"Мы не готовы жертвовать интересами 150 тысяч этнических венгров, которые живут на западе Украины", — заявил министр Сийярто.

Правительство Венгрии высказывает недовольство украинской образовательной реформой, которая, по мнению Будапешта, ограничивает права этнических венгров, вводя в образовательный процесс украинский язык. Поэтому заявление представителей стран НАТО Венгрия предлагала дополнить условиями, обязывающими Украину расширить права венгерского меньшинства. Поскольку это предложение было отклонено, Будапешт заблокировал заявление полностью.

Такое антиукраинское решение, видимо, не случайно было принято во время визита в Венгрию российского президента Владимира Путина, который встречался с главой государства, премьер-министром Виктором Орбаном.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого вспомнил об Украине.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В своем нынешнем виде "Укроборон­пром" нам точно не нужен - Сергей Кривонос

Уже яблоко, но еще не Apple: как Зеленский уговаривал инвесторов вложиться в Украину

Разведение под звук обстрелов: что происходит в Золотом на Донбассе

"Украинская формула мира": плюсы и минусы нового плана прекращения войны

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: