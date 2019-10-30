Венгрия пошла на новую подлость против Украины: появились подробности

Во время визита президента России Владимира Путина в Будапешт Венгрия заблокировала совместное заявление представителей стран НАТО по Украине.

Министр иностранных дел Венгрии Питер Сийярто объяснил это решение тем, что Украина не выполняет требований относительно венгерского меньшинства Закарпатской области.

"Мы не готовы жертвовать интересами 150 тысяч этнических венгров, которые живут на западе Украины", — заявил министр Сийярто.

Правительство Венгрии высказывает недовольство украинской образовательной реформой, которая, по мнению Будапешта, ограничивает права этнических венгров, вводя в образовательный процесс украинский язык. Поэтому заявление представителей стран НАТО Венгрия предлагала дополнить условиями, обязывающими Украину расширить права венгерского меньшинства. Поскольку это предложение было отклонено, Будапешт заблокировал заявление полностью.

Такое антиукраинское решение, видимо, не случайно было принято во время визита в Венгрию российского президента Владимира Путина, который встречался с главой государства, премьер-министром Виктором Орбаном.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого вспомнил об Украине.