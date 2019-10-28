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Путин и Меркель провели переговоры по Украине: что известно

понедельник, 28 октября 2019, 17:52
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В понедельник, 28 октября, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого вспомнил об Украине.

Об этом сообщается на сайте главы РФ.

В частности, в связи с проведением в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия – ЕС – Украина состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта.

Как сообщал “Апостроф”, Россия намерена добиваться от Украины заключения краткосрочного контракта на транзит газа в Европу после 2019 года в надежде завершить строительство обходных газопроводов.

Также стало известно, о чем Украина, Россия и ЕС договорились на переговорах по газу.

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