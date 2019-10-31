Как завершить войну на Донбассе: обнародован альтернативный план

В сети обнародовали план мира и безопасности в Украине по завершению войны на Донбассе.

Об этом сообщает организация "Движение Сопротивления Капитуляции" в Facebook.

В интернете опубликовали документ, который содержит альтернативный план мирного урегулирования и стратегические направления обеспечения устойчивой безопасности Украины.

Для установления мира в организации предложили 11 пунктов:

обмен военнопленными с Россией по формуле "все на всех"; разведение войск РФ и Украины по всей линии разграничения на Донбассе на протяжении 7 дней; отведения российских войск и техники за украинско-российскую границу на протяжении 90 дней после завершения разведения войск; развертывания украинский войск на украинско-российской границе; размещение на украинско-российской границе наблюдательных пунктов независимых миротворческих сил принятие к проведению свободных выборов на деокупованих территориях; проведение свободных выборов на деокупованих территориях Донецкой и Луганской областей в сроки, определенные законами Украины и постановлениями Верховной Рады Украины; введение в деокупованих районах Донбасса местного самоуправления; одновременный с деокупацией Донбасса вывод войск с аннексированного Крыма и возобновление украинской власти; начало переговоров об убытках после оккупации украинских территорий с РФ; ответственность России за жизнедеятельность оккупированных территорий до момента урегулирования и передачи их Украине.

Подробнее с планом можете ознакомиться в документе по ссылке.

Как сообщал "Апостроф", глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильда Богнер заявила, что пострадавшие от войны на Донбассе должны получить репарацию от украинского правительства.