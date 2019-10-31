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Как завершить войну на Донбассе: обнародован альтернативный план

четверг, 31 октября 2019, 23:13
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В сети обнародовали план мира и безопасности в Украине по завершению войны на Донбассе.

Об этом сообщает организация "Движение Сопротивления Капитуляции" в Facebook.

В интернете опубликовали документ, который содержит альтернативный план мирного урегулирования и стратегические направления обеспечения устойчивой безопасности Украины.

Для установления мира в организации предложили 11 пунктов:

  1. обмен военнопленными с Россией по формуле "все на всех";
  2. разведение войск РФ и Украины по всей линии разграничения на Донбассе на протяжении 7 дней;
  3. отведения российских войск и техники за украинско-российскую границу на протяжении 90 дней после завершения разведения войск;

  4. развертывания украинский войск на украинско-российской границе;

  5. размещение на украинско-российской границе наблюдательных пунктов независимых миротворческих сил

  6. принятие к проведению свободных выборов на деокупованих территориях;

  7. проведение свободных выборов на деокупованих территориях Донецкой и Луганской областей в сроки, определенные законами Украины и постановлениями Верховной Рады Украины;

  8. введение в деокупованих районах Донбасса местного самоуправления;

  9. одновременный с деокупацией Донбасса вывод войск с аннексированного Крыма и возобновление украинской власти;

  10. начало переговоров об убытках после оккупации украинских территорий с РФ;

  11. ответственность России за жизнедеятельность оккупированных территорий до момента урегулирования и передачи их Украине.

Подробнее с планом можете ознакомиться в документе по ссылке.

Как сообщал "Апостроф", глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильда Богнер заявила, что пострадавшие от войны на Донбассе должны получить репарацию от украинского правительства.

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