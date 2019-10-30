Забыли про Россию: украинцев возмутило заявление ООН про репарации за Донбасс

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильда Богнер заявила, что пострадавшие от войны на Донбассе должны получить репарацию от украинского правительства.

Об этом она сказала во время Форума единства в Мариуполе, передает "Интерфакс-Украина".

"Переходный период должен обеспечить, чтобы те люди, которые пострадали и являются жертвами конфликта, получили репарацию, чтобы правительство взяло на себя соответствующую ответственность за то, чтобы компенсировать или устранить этот ущерб", - сказала Богнер.

При этом она также уточнила, что ответственность за выплаты не означает взятие на себя ответственности за нанесение ущерба.

Кроме того, Богнер также заявила, что важным аспектом "переходного периода" также является криминальное правосудие.

"По всей стране это должны быть дела, связанные с Майданом, тем, что мы видели в Одессе. Мы должны видеть эффективное расследование и преследование", - считает представитель ООН.

В социальных сетях многие резко отреагировали на высказывание чиновницы ООН.

Напомним, подробнее о форуме читайте в материале "Апострофа": Забытый Крым и сепары на Донбассе: что сказал Зеленский на "Форуме единства" в Мариуполе.