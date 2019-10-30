RU  UA  EN

среда, 30 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.70
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

30 октября

22:55
Забыли про Россию: украинцев возмутило заявление ООН про репарации за Донбасс
22:23
Выжил из ума: сети в гневе из-за встречи президента Чехии с одиозными гостями из Крыма
19:48
Сколько тебе нужно денег? Появились фото переписки "Слуги народа" с еще одной девушкой
19:03
"Батькивщина" защитила украинскую ГТС: заявление Тимошенко
19:00
Стильный и теплый оверсайз: 10 модных свитеров на прохладную осень
18:46
Какие изменения будут в отношениях Украины и НАТО: стороны сделали важные заявления
18:42
Нардеп рассказал про реакцию жены на его секс-переписку в Раде: видео
18:22
Илон Маск зашел в Twitter и тут же спустил миллион долларов - все дело в любви к природе и Толкиену
17:56
Сорвалась ко мне на другую часть планеты: Комаров похвастался поступком молодой жены
17:42
"Слуги народа" не намерены искать альтернативу продаже земли в Украине - Рабинович
17:38
50 оттенков Рады: появились новые яркие фотожабы на скандал с интимной перепиской нардепа
17:12
Готовятся к выборам под "Слугу народа": Сивохо сделал неожиданное признание про оккупированный Донбасс
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Забыли про Россию: украинцев возмутило заявление ООН про репарации за Донбасс

среда, 30 октября 2019, 22:55
переглянути новину українською

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильда Богнер заявила, что пострадавшие от войны на Донбассе должны получить репарацию от украинского правительства.

Об этом она сказала во время Форума единства в Мариуполе, передает "Интерфакс-Украина".

"Переходный период должен обеспечить, чтобы те люди, которые пострадали и являются жертвами конфликта, получили репарацию, чтобы правительство взяло на себя соответствующую ответственность за то, чтобы компенсировать или устранить этот ущерб", - сказала Богнер.

При этом она также уточнила, что ответственность за выплаты не означает взятие на себя ответственности за нанесение ущерба.

Кроме того, Богнер также заявила, что важным аспектом "переходного периода" также является криминальное правосудие.

"По всей стране это должны быть дела, связанные с Майданом, тем, что мы видели в Одессе. Мы должны видеть эффективное расследование и преследование", - считает представитель ООН.

В социальных сетях многие резко отреагировали на высказывание чиновницы ООН.

Напомним, подробнее о форуме читайте в материале "Апострофа": Забытый Крым и сепары на Донбассе: что сказал Зеленский на "Форуме единства" в Мариуполе.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зепония или как не превратить внешнюю политику в политический туризм за госсчет

Формула Украины: почему мирный план лучше импровизации

Мы сломаем все: зачем украинская делегация устроила демарш в ПАСЕ

Путин видит в Зеленском уникальную возможность, чтобы реализовать свои цели в Украине - Андрей Илларионов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: