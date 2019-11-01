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В сети ажиотаж вокруг самогонной инициативы "Слуг народа"

пятница, 01 ноября 2019, 21:47
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В пятницу, 1 ноября, группа депутатов фракции "Слуга народа" зарегистрировала в Верховной Раде законопроект, которым предполагается разрешение изготовления спирта даже в домашних условиях, при условии наличия лицензии.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Интерфакс.

Документом, в частности, с 1 января 2020 года отменяется государственная монополия на производство спирта. Планируется предоставить возможности субъектам хозяйствования любой формы собственности осуществлять деятельность по производству спирта при условии получения соответствующей лицензии.

Оптовая торговля на территории Украины пищевым спиртом будет осуществляться при наличии лицензии. Оптовую торговлю этиловым спиртом для медицинских и ветеринарных целей могут осуществлять учреждения здравоохранения и субъекты хозяйствования зооветеринарного снабжения независимо от формы собственности при наличии лицензии. Порядок ведения реестра указанных учреждений устанавливает Кабинет министров.

Проект закона вводит также полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

В сети тут же стали обсуждать новую инициативу депутатов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети поднялась волна шуток из-за вступления в силу в России закона про "суверенный интернет".

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