Слава Чебурнету: в сети волна шуток из-за вступления в силу в России закона про "суверенный интернет"

С пятницы, 1 ноября, в России вступили в силу большая часть положений в так называемом законе о "российском суверенном интернете", пользователи сетей начали делиться шутками по этому поводу.

Об этом сообщается в материале "Радио Свобода".

Так, согласно изменениям, которые вступили в силу в РФ, интернет-провайдеры отныне обязаны устанавливать оборудование Роскомнадзора, которое позволит ведомству управлять сетью.

Таким образом, уполномоченные органы в России смогут полностью отключить российский сегмент от всемирной сети интернет.

Оборудование также позволит блокировать запрещенные ресурсы, список которых в России не утвержден. В бюджете страны предусмотрено около 30 миллиардов рублей или 470 млн долларов на эти нужды.

Провайдеры уже сообщили свою позицию, что анализировать трафик таким образом невозможно, и чтобы осуществить подобные планы российскому правительству понадобится в разы больше средств. Критики проекта утверждают, что в РФ может быть запущена тотальная цензура в сети.

Пользователи опубликовали комментарии на этот счет, отмечая логичность действий правительства РФ в рамках действующего политического режима.

Как сообщал "Апостроф", несколько месяцев назад депутаты российской Госдумы делились планами относительно введения "автономного российского интернета".