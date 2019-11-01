Зеленский назначил "слугу народа" главой Тернопольской ОГА: фото и биография

Новым председателем Тернопольской ОГА назначили Игоря Сопеля. 1 ноября его лично представил местным чиновникам президент Украины Владимир Зеленский.

Известно, что новый глава ОГА баллотировался в Раду этого созыва, но проиграл самовыдвиженцу. Он шел в парламент от партии "Слуга народа".

Сопель занимал должность регионального подразделения на агропредприятии, он также является поклонником "Квартала 95".

В своей декларации он указал магазин в городе Хоростков Гусятинского района Тернопольщины, квартиру на 68.2 квадрата и МАФ. Кроме того, в собственности нового главы ОГА числится автомобиль Toyota Camry 2014 выпуска.

Судя по декларации, в 2018 году он получил 44 676 гривен заработной платы и 965 тысяч дохода от предпринимательской деятельности. Кроме того, он задекларировал наличные средства в сумме 3,5 млн гривен, 7000 долларов и 6500 евро. Он также указал, что является председателем хоростковской федерации футбола.

В 2010—2015 годах Сопель был депутатом Хоростковского горсовета.

Интересно, что в Facebook супруга Сопеля еще задолго до президентства Зеленского выкладывала фотографии с ним и другими артистами студии "Квартал 95".

Напомним, что новым замом министра обороны стал военный дипломат.