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Трамп сделал важное заявление о переговорах с Зеленским и назвал место будущей встречи

воскресенье, 03 ноября 2019, 08:22
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Президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

Об этом сообщает Politico.

Комментируя вопрос журналистов об импичменте на брифинге, Трамп заверил, что готов к такой встрече.

"Я хотел бы, чтобы он (Зеленский, - ред.) пришел в Белый дом, если бы он хотел прийти, и я думаю, что он хотел бы прийти", - сказал Трамп.

Отмечается, что во время брифинга Трампа спросили о том, пытался ли он вынудить Украину расследовать действия политического соперника.

Как сообщал "Апостроф", в последний раз Трамп встречался с Зеленским на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке в конце сентября. Тогда Белый дом опубликовал отредактированную запись телефонного разговора между двумя лидерами, вокруг которой разгорелся скандал.

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