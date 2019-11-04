Богдан после слухов о драке с Бакановым взбудоражил сеть странным "фото"

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан продолжает оставаться самой обсуждаемой фигурой из окружения главы государства. После слухов о его драке с главой Службы безопасности Украины он опубликовал в соцсети довольно неожиданную фотографию.

Так, у себя в Facebook Богдан показал снимок, на котором у него якобы выбиты зубы.

В сети тут же появилась реакция украинцев. Некоторые пишут, что у Богдана есть самоирония, а другие не могут понять, как такой высокопоставленный чиновник может совершать такие поступки. Вторых все же оказалось больше.

Как ранее сообщал "Апостроф", управление спецрасследований Генеральной прокуратуры рассматривает вопрос вручения подозрения главе Офиса президента Андрею Богдану.