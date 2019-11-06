Нардеп сделал странное заявление о "хороших" боевиках: в сети волна гнева, видео

Заявление советника секретаря СНБО, народного депутата Максима Ткаченка о возможном привлечении к работе в новой украинской власти на Донбассе чиновников, которые сейчас работают на оккупированных территориях, вызвало бурную реакцию в сети.

Об этом нардеп заявил каналу "Донбасс Реалии", видео размещено в YouTube.

"Мне кажется, что и на той стороне сейчас у власти все равно есть профессиональные люди, все равно есть люди со здравым смыслом, все равно есть честные и порядочные люди, которые хотят мира, хотят возвращения территорий, но по разным причинам остаются там. Я не исключаю, что кто-то из них сможет остаться в команде новой власти", - заметил в своем комментарии о будущем нынешних "чиновников" на оккупированных территориях Донбасса Максим Ткаченко.





В соцсетях такие высказывания Ткаченко вызвали волну возмущения.

"Отправить бы его кэтим "честным и порядочным" на подвал, интересно было б потом его сполушать", - пишут, в частности, в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", раньше бурную реакцию в соцсетях вызвало предложение советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо начать поиск "диалога на пути к миру" на Донбассе и отказаться от старой политики, которую диктует "воинствующее меньшинство".