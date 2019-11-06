RU  UA  EN

среда, 6 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.45
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

6 ноября

13:35
Колин Фаррелл может повторить роль Дэнни Де Вито в новом "Бэтмене"
13:29
Праздник для каждого жителя страны: Новинский выступил по случаю годовщины освобождения Киева от фашистов
13:26
В Киеве задержали ветерана АТО с позывным "Пума": первые подробности
13:20
Вот, в кого такая дочь: Настя Каменских показала свою маму
13:07
Зеленский и Богдан попали на карикатуру из-за "битвы" за "ПриватБанк" и транш МВФ
12:58
В Одессе студент погиб жуткой смертью на стадионе: детали ЧП
12:52
Мужчина решил съесть на спор 50 яиц, и это была самая большая глупость в его жизни
12:30
MARUV пожаловалась на "перекручивание фактов" и объяснилась за премию Best Russian Act
12:26
Известного фотографа не пустили в зону ООС: резонансные детали и фото
12:14
Елизавета II прислушалась к критике и приняла важное решение - теперь ее любят еще больше
11:59
Женщина в панике убежала с места: в Одессе произошло опасное ДТП, фото
11:42
HBO выпустил фирменную коробку для просмотра сериалов - все по последнему слову картонных технологий
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Нардеп сделал странное заявление о "хороших" боевиках: в сети волна гнева, видео

среда, 06 ноября 2019, 12:39
переглянути новину українською

Заявление советника секретаря СНБО, народного депутата Максима Ткаченка о возможном привлечении к работе в новой украинской власти на Донбассе чиновников, которые сейчас работают на оккупированных территориях, вызвало бурную реакцию в сети.

Об этом нардеп заявил каналу "Донбасс Реалии", видео размещено в YouTube.

"Мне кажется, что и на той стороне сейчас у власти все равно есть профессиональные люди, все равно есть люди со здравым смыслом, все равно есть честные и порядочные люди, которые хотят мира, хотят возвращения территорий, но по разным причинам остаются там. Я не исключаю, что кто-то из них сможет остаться в команде новой власти", - заметил в своем комментарии о будущем нынешних "чиновников" на оккупированных территориях Донбасса Максим Ткаченко.


В соцсетях такие высказывания Ткаченко вызвали волну возмущения.

"Отправить бы его кэтим "честным и порядочным" на подвал, интересно было б потом его сполушать", - пишут, в частности, в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", раньше бурную реакцию в соцсетях вызвало предложение советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо начать поиск "диалога на пути к миру" на Донбассе и отказаться от старой политики, которую диктует "воинствующее меньшинство".

Фотовзгляд

Все галереи
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Долгая дорога в НАТО: когда Украина станет членом Альянса

Крым все больше становится похож на поздний СССР - Рефат Чубаров

Идет возврат к потенциальному военному конфликту с Россией - эксперт SIPRI

Криминальное чтиво: как Рада принимала закон о незаконном обогащении

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: