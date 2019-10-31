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Пусть скажет это погибшим: сети разгневали слова Сивохо про "воинствующее меньшинство" в Украине

четверг, 31 октября 2019, 17:18
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Предложение советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Сивохо начать поиск "диалога на пути к миру" на Донбассе и отказаться от старой политики, которую диктует "воинствующее меньшинство", вызвало бурную реакцию в соцсетях.

Сивохо сделал заявление, в котором анонсировал создание Национальной платформы примирения и единства, передает "Интерфакс-Украина".

При этом он подчеркнул, что "большинство украинцев хотят именно этого, но воинствующее меньшинство продолжает диктовать старую надоевшую политику". Национальная платформа примирения и единства, по его мнению, должна объединить "все здравомыслящие силы Украины для поиска диалога на пути к миру".

Такое высказывание Сергея Сивохо вызвало резкую критику среди пользователей соцсетей, которые, в частности, поинтересовались, почему нынешний советник секретаря СНБО "тусовался" в Киеве а не в оккупированном Донецке. "Там же все свои? Миролюбивые буряты, которые очень... очень, очень хотят мира в отличии от воинствующего меньшинства!", - написал Алексей Петров.

Как сообщал "Апостроф", ранее Сергей Сивохо подтвердил слухи о том, что команда "Слуги народа" проводила приблизительные замеры электоральных настроений в ОРДЛО.

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