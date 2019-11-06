Пенсии для украинцев по-новому: в чем проблема со страховым стажем и как его рассчитать

Не все украинцы имеют право на пенсионные выплаты из-за страхового стажа.

Об этом сообщает "Апостроф".

Как и раньше, пенсионный возраст составляет 60 лет (для женщин с 2011 года пенсионный возраст ежегодно повышается на 6 месяцев и в 2021 году он достигнет 60 лет, как уже сегодня он составляет для мужчин). Однако причиной невыплаты пенсий может быть отсутствие страхового стажа.

Кому должны выплачивать пенсию

В соответствии с пенсионной реформой, с 2018 года необходимый для получения пенсии страховой стаж в течение 10-ти лет увеличивается на один год ежегодно. В 2018 году для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно было иметь стаж не менее 25 лет (в 2017 году, то есть до вступления в силу пенсионной реформы, было всего 15 лет) и на 1 января 2028-го он достигнет 35 лет. Не трудно подсчитать, что с 1 января 2020 года требование по стажу будет на уровне 27 лет.

Если нет необходимого стажа в 60, можно набраться терпения и поработать до 63-х лет – в этом случае для выхода на пенсию в 2020 году понадобится всего 17 лет стажа (в этой опции также действует ежегодное повышение стажа, которое в 2028 году составит 25 лет). Ну и, наконец, если дотянуть до 65-ти лет, для выхода на пенсию понадобится всего 15 лет стажа – это требование останется без изменений (если, конечно, в будущем не будет принят какой-нибудь новый закон).

Нюансы в получении страхового стажа

Но в чем, собственно, проблема с этим стажем? Ведь если человек не является отъявленным тунеядцем, то, начав работать в 25 лет, а можно и раньше, к 60-ти годам как раз и "набежит" необходимый стаж. Но важным условием является то, что речь идет о легальном трудоустройстве. Сразу оговоримся, что учет страхового стажа в Украине ведется лишь с июля 2000 года, а до этого времени учитывается так называемый трудовой стаж – грубо говоря, по трудовой книжке. И, если во времена СССР с этим проблем, в основном, не было, то уже в "лихие 90-е" многие украинцы были вынуждены трудиться неофициально. Значит, необходимый для пенсии стаж им не учитывался. Далеко не все официально трудоустроены и сегодня. А потому на пенсию в 60 такие люди могут не рассчитывать.

Как получать выплаты без стажа

У людей без страхового стажа есть возможность получать так называемую социальную пенсию, которая, строго говоря, и то пенсией не является, будучи одним из видов государственной помощи. Согласно постановлению Кабинета министров от 27 декабря 2017 года (№1098), граждане, достигшие "общего пенсионного возраста", но не получившие права на пенсионную выплату, могут рассчитывать на "временную государственную социальную помощь", которая будет выплачиваться до времени, когда гражданин получит право на полноценную пенсию.

Например, вам 60 лет, а ваш страховой стаж – 15 лет. Право на получение пенсии у вас появится только в 65, а потому в течение пяти лет вы будете получать социальную помощь.

Как сообщал "Апостроф", стало известно, кому и когда стоит ждать повышения пенсионных выплат в Украине в 2020 году.