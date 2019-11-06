RU  UA  EN

среда, 6 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.45
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

6 ноября

15:02
Недостойна славы: Эмма Уотсон рассказала, зачем ходила к психотерапевту
14:41
Засветился в деле о рюкзаках Авакова: что известно о новом главе Харьковской ОГА
14:30
Тоня Матвиенко показала роскошный подарок к совершеннолетию дочери
14:13
Художница создает картины, которые все видят по-разному: и дело не в магии, а в вашем браузере
13:35
Колин Фаррелл может повторить роль Дэнни Де Вито в новом "Бэтмене"
13:20
Вот, в кого такая дочь: Настя Каменских показала свою маму
12:52
Мужчина решил съесть на спор 50 яиц, и это была самая большая глупость в его жизни
12:39
Нардеп сделал странное заявление о "хороших" боевиках: в сети волна гнева, видео
12:30
MARUV пожаловалась на "перекручивание фактов" и объяснилась за премию Best Russian Act
12:14
Елизавета II прислушалась к критике и приняла важное решение - теперь ее любят еще больше
11:58
Герус пролоббировал импорт дешевой электроэнергии из РФ в интересах Коломойского - эксперт
11:42
HBO выпустил фирменную коробку для просмотра сериалов - все по последнему слову картонных технологий
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Когда и на сколько повысят пенсии в Украине в 2020 году: яркая инфографика

среда, 06 ноября 2019, 14:30
переглянути новину українською

Стало известно, кому и когда стоит ждать повышения пенсионных выплат в Украине в 2020 году.

"Апостроф" публикует собственную инфографику, которая показывает основные этапы повышения госвыплат пенсионерам.

В частности, в январе пенсии собираются поднять военным, в июле и декабре повысят размер минимальной пенсии. Что касается размера минимальной выплаты, то он составит 1769 гривен.

К тому же, Кабинет министров принял решение в первую очередь оказать помощь одиноким людям старше 80 лет. Таким пенсионерам повысят надбавки на уход на 670 гривен.

Отметим, что на данный момент в Украине насчитывается около 11 миллионов пенсионеров. По состоянию на 1 октября 2019 года размер пенсий таков: средней – 3019,62 гривен, а минимальной – 1564 гривен.

Подробнее о том, как украинцы могут официально купить до 5 лет страхового стажа, читайте в материале "Апострофа": Как купить себе пенсию, если не хватает стажа: это выгодно, но не всем.

Фотовзгляд

Все галереи
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Как купить себе пенсию, если не хватает стажа: это выгодно, но не всем

Разведение сил на Донбассе: почему нельзя верить боевикам

Аномальная погода: синоптики рассказали, как долго будет тепло

Команда президента играет не за тем столом: что не так с новым законом о легализации игорного бизнеса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: