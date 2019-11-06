Когда и на сколько повысят пенсии в Украине в 2020 году: яркая инфографика

Стало известно, кому и когда стоит ждать повышения пенсионных выплат в Украине в 2020 году.

"Апостроф" публикует собственную инфографику, которая показывает основные этапы повышения госвыплат пенсионерам.

В частности, в январе пенсии собираются поднять военным, в июле и декабре повысят размер минимальной пенсии. Что касается размера минимальной выплаты, то он составит 1769 гривен.

К тому же, Кабинет министров принял решение в первую очередь оказать помощь одиноким людям старше 80 лет. Таким пенсионерам повысят надбавки на уход на 670 гривен.

Отметим, что на данный момент в Украине насчитывается около 11 миллионов пенсионеров. По состоянию на 1 октября 2019 года размер пенсий таков: средней – 3019,62 гривен, а минимальной – 1564 гривен.

Подробнее о том, как украинцы могут официально купить до 5 лет страхового стажа, читайте в материале "Апострофа": Как купить себе пенсию, если не хватает стажа: это выгодно, но не всем.