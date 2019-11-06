"Работает" Джокер: скандал со "сливом" переписки нардепов высмеяли меткими фотожабами

Опубликованная переписка украинского пранкера Джокера, который действует под видом генерального прокурора Руслана Рябошапки, вызвала переполох среди народных депутатов и породила множество шуток.

По этому поводу в сети появились забавные фотожабы от украинского политтехнолога Алексея Голубицкого.

В картинках, которые распространяются в соцсетях, использованы кадры и фразы из известных комедий.

"Я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно переписывается с Джокером", - перефразировал известную цитату из "Бриллиантовой руки" автор фотожаб.

О пранкере Джокере в украинском медиапространстве стало известно 30 октября 2019 года, благодаря сайту Страна.ua, где была опубликована его первая переписка с народным депутатом Богданом Яременко под видом генпрокурора Руслана Рябошапки. Это произошло на пике секс-скандала, разгоревшегося вокруг нардепа.

31 октября в сети Telegram появился канал пранкера Джокера, на котором была опубликована его переписка с нардепами от "Слуги народа" Михаилом Радуцким и Николаем Тищенко — также от имени Рябошапки.

Автор канала, называющий себя Джокером, обещал выложить новые разоблачения, если число его подписчиков вырастет — вначале до 10 тысяч, а потом и до 50 тысяч.

"Нет ничего удивительного, что Джокер родился в Хелловин [31 октября]. Это мой день. Если вы не подпишетесь на этот канал, то я сам найду вас. В вашем телефоне. Ваших чатах. Ваших мыслях. Я окажусь там, где ваше темное место", — написал о появлении своего канала в Telegram автор.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось продолжение интимной переписки нардепа Богдана Яременко, вокруг которого поднялся громкий скандал.