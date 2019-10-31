Яременко и тайна 105-й квартиры: в сети появилось продолжение интимной переписки нардепа

В сети появилось продолжение интимной переписки нардепа Богдана Яременко, вокруг которого поднялся громкий скандал.

Фото переписки опубликовало издание "Буквы" в своем телеграм-канале.

"Вы считали, что у Богдана Яременко была переписка только с проституткой, которую он ранее отрицал? Яременко так и не ответил, что именно делал в 105 квартире, поэтому мы публикуем ответ", - говорится в подписи.

"Парадное открытое. Поднимайся на 9 этаж, поворачивай налево. 105 квартира".

"Привет. Я снова прошу тебя о помощи. Я знаю, что возможно надоела тебе своими проблемами. Но это мечта всей моей жизни. Пожалуйста, помоги. Ты знаешь, я живу на съемной квартире, есть возможность иметь свою квартиру. Мне надо 10 000$, чтобы у меня была крыша над головой с дочерью. Для меня это так важно. Я готова ради этого на все! На любые твои условия. Пожалуйста, помоги", - пишет нардепу женщина по имени Галина.

Также нардеп вел переписку с некой Анной Степаницкой:

"- Я ж комбез купила.

- Неплохо. Надо тебя больше леди делать".

Напомним, скандал с переписками Яременко в зале парламента может закончиться тем, что он утратит должность главы комитета Верховной Рады по иностранным делам.

Как сообщал "Апостроф", Яременко 31 октября во время выступления в Раде пригрозил фотографу тюрьмой из-за того, что тот обнародовал снимки его переписки.