Украинагейт в США: о чем рассказал Волкер в Конгрессе

Бывший спецпредставитель США по Донбассу Курт Волкер давал конгрессменам однообразные показания.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на hromadske.

У дипломата пытались выяснить условия встречи Зеленского с Трампом, вытянув информацию, что для предоставление Украине военной помощи было согласие Киева расследовать конспирологические теории, связанные с Украиной.

Речь идет о якобы вмешательстве Украины в президентских выборах 2016 года на США и "коррупцию" потенциального конкурента Трампа на предстоящих президентских выборах Джо Байдена. Адвокат Трампа хотел, чтобы украинцы расследовали деятельность нефтегазовой компании Burisma, членом правления которой в 2014-2019 годах был сын Байдена Хантер.

Волкер объяснил, что от победы Зеленского весной этого года украинская команда пыталась организовать встречу с Трампом. И хотя еще 29 мая президент Украины получил приглашение посетить Белый дом, оно не содержало даты. Далее, в течение двух месяцев, велись переговоры.

В частности, Руди Джулиани дал понять, что условием встречи является публичное упоминание Зеленского о Burisma и "вмешательство в выборы". Это условие впоследствии подхватил и сам Волкер, а также посол США в ЕС Сондленд. Украинская сторона - а в этой коммуникации больше участвовал Андрей Ермак - соглашалась на общие фразы о расследовании коррупции без упоминания компании, в которой работал сын Байдена. Сондленду этого было недостаточно. Переговоры продолжались до звонка Трампа Зеленскому 25 июля этого года и продолжились после него.

Также в своих показаниях Волкер подчеркнул, что Трамп не любил Украину. Это стало очевидно после посещения США Петром Порошенко. Его визит в Вашингтон состоялся в июне 2017 года. Волкер отметил, что негатив усиливал адвокат Трампа Рудольф Джулиани. Впоследствии этому начал подыгрывать тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Его фамилия в стенограмме упоминается очень часто. Неоднократно и буквально одними и теми словами Волкер характеризует Луценко как "ненадежного человека, который распространяет выдумки, чтобы остаться на своей должности при президенте Зеленском", а также чтобы в дальнейшем избежать расследований своей работы в ГПУ. Речь идет о публичном заявлении и интервью Луценко "об украинском вмешательства в выборы в США в 2016-м".

"По моему мнению, генпрокурор Луценко действовал в собственных интересах, откровенно распространяя выдумки, для того чтобы казаться важным для США, чтобы сохранить работу. Он должен был пойти после выборов нового президента. Это было очевидно. Это было еще до избрания Зеленского, но было очевидно, настолько тот популярен. Его (Луценко - ред) назначил предыдущий президент Порошенко, и, думаю, было несколько мотивов - но, думаю, самый важный - оставаться в должности, чтобы предотвратить расследованию против себя за вещи, которые он мог поступить как генпрокурор", - сказал Волкер.

Он рассказал Конгрессу, что по просьбе Ермака помог тому встретиться с Джулиани в августе 2019 года в Мадриде. Свою помощь он объяснил тем, что надеялся, что таким образом Луценко перестанет влиять на команду Трампа и распространять информацию в собственных интересах.

О том, что Луценко нельзя доверять, Волкер сказал Джулиани лично, во время личной встречи в августе. Также Волкер объясняет свои действия и активную коммуникацию с Джулиани тем, что якобы хотел действительно убедить окружение Трампа и самого Трампа, что "Зеленский - реальный реформатор", и на этот раз те должны помочь украинцам.

Как сообщал "Апостроф", по словам бывшего спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера перед Конгрессом США , еще в мае 2019 года он говорил бывшему мэру Нью-Йорка, который собирался посетить Украину, что тогдашний глава ГПУ Юрий Луценко - ненадежный человек.