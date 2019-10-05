Как убеждали Трампа встретиться с Зеленским и при чем тут экс-глава ГПУ: заявление Волкера

Появились новые детали выступления бывшего спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера перед Конгрессом США. По его словам, еще в мае 2019 года он говорил бывшему меру Нью-Йорка, который собирался посетить Украину, что тогдашний глава ГПУ Юрий Луценко - ненадежный человек.

Волкер добавил, что он изначально считал президента Украины Владимира Зеленского порядочным человеком.

Тогда Волкер узнал, что Джулиани отменил поездку по причине того, что вокруг Зеленского собрались якобы враги США.

"20 мая я посетил Украину в составе президентской делегации США на инаугурации нового президента... Я не помню ни одного из обвинений Луценко, выдвинутых в ходе наших встреч с украинскими чиновниками. Вместо этого у нас была очень продуктивная встреча с президентом Зеленским", - сказал он.

Волкер добавил, что Зеленский его убедил, что он искренне хочет масштабных реформ в Украине и тогда было принято решение искать встречи президентом США Дональдом Трампом.

Бывший представитель Госдепа отметил, что Трамп выглядел скептично и назвал украинцев "ужасными людьми". По ходу этого разговора он ссылался на разговоры с мэром Джулиани.

"Президент Трамп имел глубоко негативный взгляд на Украину, который коренится в прошлом. Было ясно, что он получает другую информацию из других источников, включая мэра Джулиани, которая заставляла его сохранять негативный взгляд", - добавил он.

Напомним, что стало известно, кто может стать новым спецпредставителем США в Украине.