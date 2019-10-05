RU  UA  EN

суббота, 5 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

5 октября

14:32
Где смотреть онлайн Интер - Ювентус: расписание трансляций
14:13
Романтика зашкаливает: Джастин Бибер снялся с красавицей-женой в трогательном клипе
13:50
Беринчик - Морено: онлайн видео трансляция чемпионского боя
13:05
Не смогла пойти на похороны: Злата Огневич рассказала о смерти любимого человека
12:39
Где смотреть онлайн Колос - Динамо: расписание трансляций
11:55
Где смотреть онлайн Днепр-1 - Шахтер: расписание трансляций
11:47
Знаменитая голливудская пара два месяца скрывала рождение третьего ребенка
11:11
Деревянченко - Головкин: онлайн видео трансляция чемпионского боя
10:43
Известная украинская телеведущая вышла замуж: первое свадебное фото
09:55
Деревянченко - Головкин: прогноз букмекеров на чемпионский бой
09:02
Кто покинет 7 выпуск шоу Танці з зірками-2019: голосование
08:37
Где смотреть онлайн Деревянченко - Головкин: расписание трансляций
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Как убеждали Трампа встретиться с Зеленским и при чем тут экс-глава ГПУ: заявление Волкера

суббота, 05 октября 2019, 13:29
переглянути новину українською

Появились новые детали выступления бывшего спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера перед Конгрессом США. По его словам, еще в мае 2019 года он говорил бывшему меру Нью-Йорка, который собирался посетить Украину, что тогдашний глава ГПУ Юрий Луценко - ненадежный человек.

Волкер добавил, что он изначально считал президента Украины Владимира Зеленского порядочным человеком.

Тогда Волкер узнал, что Джулиани отменил поездку по причине того, что вокруг Зеленского собрались якобы враги США.

"20 мая я посетил Украину в составе президентской делегации США на инаугурации нового президента... Я не помню ни одного из обвинений Луценко, выдвинутых в ходе наших встреч с украинскими чиновниками. Вместо этого у нас была очень продуктивная встреча с президентом Зеленским", - сказал он.

Волкер добавил, что Зеленский его убедил, что он искренне хочет масштабных реформ в Украине и тогда было принято решение искать встречи президентом США Дональдом Трампом.

Бывший представитель Госдепа отметил, что Трамп выглядел скептично и назвал украинцев "ужасными людьми". По ходу этого разговора он ссылался на разговоры с мэром Джулиани.

"Президент Трамп имел глубоко негативный взгляд на Украину, который коренится в прошлом. Было ясно, что он получает другую информацию из других источников, включая мэра Джулиани, которая заставляла его сохранять негативный взгляд", - добавил он.

Напомним, что стало известно, кто может стать новым спецпредставителем США в Украине.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зеленый ЦИК: кто есть кто в новом Центризбиркоме

Украинагейт: худшее для нас начнется после выборов в США

Информацион­ная катастрофа: в чем еще Зеленский проиграл Путину

Две "кривые утки": нужно ли объединять Минобороны и Укроборонпром

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: