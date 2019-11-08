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Кто виноват в войне на Донбассе: советники Зеленского влипли в неприятную историю

пятница, 08 ноября 2019, 14:42
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Во время встречи с поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором и спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером советники действующего президента Украины Андрей Ермак и Игорь Новиков обвиняли бывшего главу государства Петра Порошенко в гибели своих родственников на Донбассе

Об этом стало известно из стенограммы допроса Уильяма Тейлора, опубликованной комитетом Конгресса США по вопросам разведки.

Вспоминая обстоятельства этой встречи, которая состоялась 14 сентября этого года, посол Тейлор сообщил, что Курт Волкер намекнул представителям команды Зеленского на то, что не стоит преследовать экс-президента Порошенко за те военные решения, которые он принимал. В частности, речь шла об инциденте в Керченском проливе.

"Ермак и Новиков вынули свои мобильные телефоны и открыли фотографии своих родственников - там были брат и двоюродный брат, которые были убиты или ранены на Востоке. Они показали это Курту и мне, сказав: Порошенко в этом виноват", - описал реакцию советников Уильям Тейлор.

По мнению американского дипломата, у представителей команды Зеленского существует "на эмоциональном уровне глубокая злость на Порошенко", которая является мотивацией "атак и судебных дел против Порошенко". Также Тейлор упомянул украинского олигарха Игоря Коломойского, который "тоже имеет зуб на Порошенко".

Обнародованную информацию об обстоятельствах встречи американских дипломатов и представителей команды действующего президента прокомментировал на своей странице в Facebook журналист Игорь Соловей.

"Перевожу на человеческий язык некоторые свидетельства посла США Тейлора: ряд представителей высшего военно-политического руководства Украины, что влияют на решения президента, не считают Россию (и лично Путина) виновным в развязывании войны против Украины. Их текущая деятельность направлена на преследование бывшего руководства политического и силового блока Украины, которое организовывало и осуществляло оборону страны от российской агрессии 2014-2019 гг", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", раньше бывший спецпредставитель США Курт Волкер давал конгрессменам однообразные показания.

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