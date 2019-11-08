Три по 100 за год: премьер Гончарук взбудоражил сеть планами на образование

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, как уже в следующем году его команда построит и отремонтирует 100 школ, 100 садиков и 100 стадионов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook 8 ноября.

“Плюс 100 школ, 100 садиков и 100 стадионов уже в следующем году – это реально. Вчера в интервью Владимир Зеленский анонсировал, что в следующем году в Украине начнут строить и ремонтировать сотни социальных объектов по всей Украине”, – говорится в сообщении.

По словам премьера, Кабинет министров приступит к этой работе с нового года, а в местах, где технологически нужно дождаться завершения зимнего периода, – не позднее 1 марта.

В сети начали активно обсуждать амбициозные планы правительства.

Напомним, что выступая на Киевском международном экономическом форуме в пятницу,8 ноября, президент Украины Владимир Зеленский призвал внешних инвесторов превратить Украину в "брильянт Европы" и пообещал им защиту.