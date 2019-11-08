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Зеленский сравнил Украину с алмазом и дал громкое обещание инвесторам: видео

пятница, 08 ноября 2019, 12:57
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Выступая на Киевском международном экономическом форуме в пятницу,8 ноября, президент Украины Владимир Зеленский призвал внешних инвесторов превратить Украину в "брильянт Европы" и пообещал им защиту.

В своем выступлении, которое транслировалось онлайн, президент Зеленский сравнил Украину с алмазом, требующем огранки.

"Украина - это алмаз, требующий огранки в виде внешних инвестиций, чтобы стать бриллиантом Европы. Я как президент гарантирую защиту инвестиций", - заявил он.


Президент Зеленский призвал инвестировать в стартапы, малый и средний бизес, в украинскую молодежь и "в каждого украинца". По его мнению именно трудолюбивые и креативные люди – это то конкурентное преимущество, которое необходимо инвесторам, желающим вести бизнес в Украине.

Как сообщал "Апостроф", после победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского президент США Дональд Трамп письменно пообещал ему "непоколебимую поддержку".

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