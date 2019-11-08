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Украина добилась важной победы над Россией в Гааге

пятница, 08 ноября 2019, 17:24
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Фото: twitter.com/KaterynaZelenko

Международный суд ООН в Гааге признал, что в его юрисдикции находится дело Украины против России относительно нарушения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма на Донбассе и нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму.

Таким образом, суд ООН принял оба дела к рассмотрению.

По словам замминистра иностранных дел Украины Ланы Зеркаль, Россия впервые в истории будет отвечать за свои нарушения в Международном суде, в том числе и за сбитый Boeing MH-17 над Донбассом.

В свою очередь пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко назвала это решение "бесспорной победой Украины".

"Несмотря на усилия РФ избежать ответственности за свои многочисленные нарушения международного права, сегодня Суд окончательно отклонил возражения РФ по юрисдикции и согласился с Украиной, что ее требования должным образом представлены на рассмотрение Суда. Все требования Украины, касающиеся финансирования терроризма в Украине и расовой дискриминации в Крыму, теперь будут предметом рассмотрения на слушаниях по существу. Это безоговорочная победа ", - написала она.

Как сообщал "Апостроф", Украина направила иск против России в Гаагу еще в 2017 году. В нем Киев требует компенсации за нарушение Россией двух конвенция.

Среди обвинений, которые выдвинуты против России: вооружение боевиков на Донбассе, сбитый BoeingMH-17, обстрелы жилых районов и прочее. Также выдвинуты обвинения против России за дискриминацию украинской и крымскотатарской общины в оккупированном Крыму, запрет Меджлиса крымскотатарского народа, а также убийства и гонения крымских татар.

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