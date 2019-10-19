Работают по всей Европе: названы люди Кремля, мешающие расследованию катастрофы MH17

В Украинскую базу "Миротворец" внесено ряд иностранных граждан, которые пытались повлиять на расследование дела о сбитом Boeing рейса MH-17 на Донбассе.

Об этом сообщает ресурс NewsParticipation.

Одна личность из списка - российская журналистка Государственной телекомпании Russia Today (RT) Яна Ерлашова. Она работала корреспондентом телеканала RT, который обвиняют в ЕС и США в дезинформации и влиянии на общественное мнение во время зарубежных избирательных кампаний.

В 2017 году RT был признан СМИ, таким, который использует Кремль для своей пропаганды, в частности, сепаратизма в Каталонии (Барселона). Есть также доказательства, что телеканал работал в интересах российского разведывательного сообщества.

Известно, что журналистка Ерлашова в течении нескольких последних лет работает в отделе документального кинопроизводства на RT. Там выпускают документальные передачи, в которых освещают мнение Кремля о событиях в мире.

Второй человек из списка "Миротворца" - голландский журналист Макс ван дер Верфф, который посвятил массу времени продвижению версии, что Россия не причастна к катастрофе Boeing.

Макс стал партнером Ерлашовой в съемках документального фильма "MH-17. Призыв к правосудию". Это пропагандистский материал в стиле советской защиты по делу о сбитом в 1983 году Boeing 747 "Корейских авиалиний".

Боевики так называемой ДНР тоже помогают РФ и поддерживают их сторону. Они дали полный доступ к месту крушения малазийского самолета на Донбассе. Отметим, что такое спецразрешение можно получить далеко не всем иностранным СМИ. Его следует запрашивать в так называемом "Министерстве государственной безопасности ДНР".

Таким образом, предоставление полного доступа Верффу к месту крушения (хотя даже у европейских следователей были проблемы с этим) доказывает, что его работа крайне важна для российских властей.

"Это предположение может быть подтверждено слитой в сеть перепиской бывшего Донецкого информационного агентства (ДОНИ), из которой следует, что Макс предлагает свою помощь, чтобы подорвать результаты официального расследования по МН-17, и показывает свою преданность Кремлю и его проекту на территории Украины под названием ДНР", - говорится в ресурсе.

Яна Ерлашова оказалась ответственной за подтасовку фактов по MH-17 с целью показать, что официальное расследование не было проведено должным образом.

Пропагандисты всячески пытаются "донести свою правду" в мировое сообщество. Потому устраивают тематические пресс-конференции, чтобы создать общественный резонанс и дезинформировать.

Кроме того, Россия создает пропагандистские компании, которые состоят из пропагандистских ячеек и вербовщиков для кремлевских информационых операций и пропаганды. Их филиалы открывают в Европе, где также работают и иностранцы, поддерживающие "идею" РФ. Там же занимаются "расследованием" катастрофы самолета на Донбассе, пытаясь сбить с пути международное сообщество и огородить себя от причастности к крушению.

Как сообщал "Апостроф", президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию не устраивает доклад международной следственной группы о причастности россиян к крушению Boeing 777 на Востоке Украины в 2014 году.