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В Киеве сдают в аренду квартиру Януковича: опубликованы фото апартаментов

суббота, 09 ноября 2019, 14:42
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Квартиру экс-президента Украины Виктора Януковича в Киеве на Оболонские набережной сдают в аренду.

Как заявил глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Антон Янчук, недвижимость уже приносит доход государству.

Сейчас квартира передана в управление ООО "СВМ Консалтинг". Ее рыночная стоимость составляет 26,904 миллионов гривен. Общая площадь квартиры - 240 квадратных метров.

При этом в собственности у Януковича квартира была в непригодном для использования состоянии. Поэтому в доме сделали ремонт, закупили и установили дорогое оборудование.

За аренду платят примерно 30 тысяч гривен в месяц.

По состоянию на 5 ноября 2019 года получены доходы от управления в сумме 284 100 грн. После уплаты всех налогов в государственный бюджет поступил доход в сумме 31 312 грн.

Напомним, что в Украину вернулся топ-чиновник времен Януковича.

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