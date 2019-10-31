В Украину вернулся топ-чиновник времен Януковича: опубликовано фото

Экс-вице-спикер Верховной Рады Украины, экс-глава таможни Игорь Калетник, который фигурировал в деле о "диктаторских" законах Януковича, вернулся в Украину.

Его фото у Верховного суда было опубликовано 10 дней назад, сообщают в Telegram-канале "UN сливы и груши".

"Видно, что жизнь потрепала немного, постарел. ГПУ закрыла дело в отношении Калетника и сняла его с розыска. Теперь он выходит - свободний человек. Диву даемся. Но это Украина, крошка", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", Печерский суд Киева определил, что бывший руководитель таможни и экс-вице-спикер парламента Игорь Калетник после побега окружения Виктора Януковича вывел из Украины 7 миллионов долларов.