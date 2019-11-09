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Встречался с консулом: появились подробности задержания ветерана АТО Игоря Мазура

суббота, 09 ноября 2019, 17:41
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Задержанный в Польше участник войны на Донбассе и известный активист Игорь Мазур "Тополя" встретился с консулом Украины.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на УНН.

Как сообщили агентству в Генеральном Консульстве Украины в Люблине, задержание ветерана АТО действительно было связано с представлением его в розыск Российской Федерацией по каналам Интерпола.

"Консул встречался с ним, предоставил консультацию, пока он находится на КПП Дорохуск, где будет передан польской полиции", - сообщили в консульстве .

В консульстве убеждают, что к задержанному допускают адвокатов. Судебное заседание, на котором Игорю Мазуру будет избрана мера пресечения состоится во вторник, 12 ноября. На судебном заседании будут присутствовать представители консульства Украины.

"Данная ситуация на контроле. В дальнейшем он [Игорь Мазур], наверно, будет доставлен в СИЗО или в Холме, или в Люблине", - добавил представитель консульства.

Как сообщал Апостроф, общественно-политический деятель, доброволец, воевавший на Донбассе, Игорь Мазур должен был посетить в Польше официальное мероприятие, на которое его пригласила польская сторона.

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