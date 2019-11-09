Выполнили просьбу России: в Польше задержали украинского офицера, воевавшего на Донбассе

По запросу Российской Федерации на польском пограничном пункте Дорогуск был задержан участник войны на Донбассе и известный активист Игорь Мазур "Тополя".

Об этом на свой странице в Facebook сообщил правозащитник и адвокат Андрей Мамалыга.

"Два часа назад польские пограничники на польском пограничном пункте Дорогуск задержали моего коллегу, политзаключенного, участника войны на Востоке Украины Игоря Мазура. К нему не допускают украинского консула и не придают адвоката. В понедельник предварительно в городе Холм будет решаться вопрос о взятии Игоря под стражу с целью экстрадиции в Россию. Подробности вскоре", - написал он в соцсети.

Правозащитница Елена Терещенко в сообщении на Facebook уточнила, что Игорь Мазур должен был посетить в Польше официальное мероприятие, на которое его пригласила польская сторона. Она призывает неравнодушных киевлян придти в 19.00 к посольству Польши, чтобы высказать протест против этого задержания.

Как известно, Игорь Мазур Тополя в 2014 году был руководителем "Правого сектора" Киевщины и начальником штаба 24-й сотни Самооборона Майдана во время Революции Достоинства. С мая 2014 года находился в зоне АТО. С апреля 2015 года - офицер Вооруженных сил Украины, командир роты, заместитель начальника штаба разведывательного батальона в секторе "М".

После демобилизации в ноябре 2016 года стал заместителем председателя партии УНА-УНСО и заместителем главного командира УНСО. С июня 2017 Игорь Мазур является председателем общественной организации "Межиморья", пропагандирующей сотрудничество государств Балто-Черноморского региона (Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Грузия).

Как сообщал Апостроф, 10 октября в Польше украинского театрального актера Юрия Марка избил владелец пиццерии, где тот подрабатывал.