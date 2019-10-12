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В Польше жестоко избили украинского актера: фото и скандальные подробности

суббота, 12 октября 2019, 08:35
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В четверг, 10 октября, в Польше украинского театрального актера Юрия Марка избил владелец пиццерии, где тот подрабатывал.

Об этом сам Юрий Марк сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, он переехал в Польшу три года назад, по приглашению одного из театров в Познани.

"Брался за любую работу, работал по 12 часов, не обращал внимания ни на какие помыкания заробитчанина. Вчерашнея событие было шокирующим. Руководитель локации в день увольнения по соглашению сторон еще три недели назад, не выплатил расчет и сказал прийти 10 октября в 22:00 за деньгами. Учитывая, что я иностранец, пытался меня обмануть на деньги, а когда понял, что не удается, начал угрожать и душить. Это заставило меня вызвать полицию. До приезда полиции руководитель пиццерии всеми способами провоцировал меня, но, не сдержавшись, нанес удар в лицо", – пишет Марк.

Также актер отмечает, что поведение полицейских, прибывших на место, было странным. Марк утверждает, что те не захотели просматривать записи видеокамер и не обращали внимание на кровь у него на лице, хотя и вызвали скорую помощь.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", полицейские в Германии застрелили гражданина Польши, подозреваемого в убийстве 26-летней украинки.

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