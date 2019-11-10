Последний шанс: названа вероятная дата встречи Зеленского с Путиным

Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского с Владимиром Путиным может состоятся в этом месяце.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Зеркало недели".

Как рассказал изданию источник, близкий к Банковой, предварительная дата встречи - это 24 или 26 ноября. Зеленский с Путиным должны обсудить выполнение Минских соглашений, "формулу Штайнмайера", "особый статус Донбасса", украинский контроль над границей с РФ, а также местные выборы в ОРДЛО.

По словам источника, если встреча "в нормандском формате" в эти даты не состоится, то до конца года лидеры уже не смогут собраться, и тогда вряд ли следует надеяться, что встреча "четверки" когда-либо вообще получится.

Как ранее сообщал "Апостроф", переговоры в "нормандском формате", в рамках которых встретятся президент Украины Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин, могут состояться уже до конца ноября, однако еще не все участники переговоров утвердили дату их проведения.