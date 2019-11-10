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У Зеленского готовятся внести изменения в Конституцию: источник раскрыл детали

воскресенье, 10 ноября 2019, 13:06
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На предстоящей пленарной неделе президентская партия "Слуга народа" намерена рассмотреть законопроект о префектах, предполагающий изменения в Конституции.

Об этом "Апострофу" сообщил источник в партии "Слуга народа".

"Мы планируем на этой пленарной неделе внести этот законопроект в зал. Сейчас мы согласовываем это с Офисом президента", - отметил источник.

В тоже время, по словам собеседника издания, изменений касательно специального статуса Донбасса и всех регионов там, о чем ранее писал "Апостроф", не будет.

"До начала переговорного процесса в "нормандском формате" такие инициативы инициироваться точно не будут. Грядущие изменения нацелены только на процесс расширенной децентрализации", - добавил политик.

Отметим, что создание института префектов для надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления предусмотрено проектом закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)".

По информации "Апострофа", основные нововведения будут касаться больших полномочий на местах, то есть условно расширенной децентрализации. Частично, реформу хотят провести с помощью внесения изменений в Конституцию, а частично, с помощью законопроектов, которые, как рассказали "Апострофу" и намерены рассмотреть в сессионном зале.

Читайте также материал "Апострофа": Префекты и особый статус всем областям: как Зеленский хочет изменить Украину.

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