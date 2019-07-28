RU  UA  EN

воскресенье, 28 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

28 июля

13:14
У Зеленского анонсировали изменение карты Украины: что происходит
12:49
​Умер известный российский журналист, критиковавший Путина
12:34
Больше чем у Месси: легендарный футболист получит рекордную для футбола зарплату
12:28
В России на митинге избили дубинкой жену украинского режиссера: фото и видео
12:05
В Украине отмечают 1031 годовщину крещения Киевской Руси: онлайн трансляция
11:57
Под Запорожьем вооруженные люди в масках совершили ограбление на миллион
11:33
​Цените свободу: сеть взбудоражило меткое сравнение Украины и России
11:30
На митинге в Москве скандировали знаменитую кричалку о Путине: видео и реакция сети
11:21
В Англии известный футболист получил ужасную травму: видео
11:20
Почистил кассу и пожал руку: дерзкий вор в Киеве попал на видео
10:51
Бесконечный кошмар: сеть возмутил беспредел оккупантов в Крыму, фото
10:40
Шахтер - Динамо: прогноз букмекеров на матч за Суперкубок Украины
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

У Зеленского анонсировали изменение карты Украины: что происходит

воскресенье, 28 июля 2019, 13:14
переглянути новину українською

В штабе "Слуги народа" планируют в рамках реформы сократить количество районов Украины.

Об этом сообщает ресурс LB.ua, ссылаясь на слова главы избирательного штаба партии Александра Корниенко.

Политик рассказал, что сейчас планируется проведение реформы административного устройства Украины.

"Это не новая идея - ей почти 5 лет. Реформа предусматривает расширение полномочий власти местного уровня и, соответственно, уменьшение роли таких элементов, как государственные администрации и замену их на префектуры, которые будут следить за законностью решений местных советов. При такой модели мощный районный уровень не сильно нужен, поэтому речь идет об укрупнении районов, которыми будет заниматься префект", - заявил Корниенко.

Он отметил, что в штабе есть группа, которая занимается децентрализацией и местным самоуправлением. Она уже успела ознакомится с разработанным законопроектом об институте префектов. По его словам, этот проект будут дорабатывать, а некоторые пункты "сделают с нуля".

На вопрос журналистов, сколько районов оставят, Корниенко ответил ,что речь идет о 100. Также у него уточнили, где будут брать голоса, так как чтобы провести эту реформу, нужны изменения в Конституцию, а значит - 300 голосов в парламенте.

"Децентрализация у всех в программах. Ее поддерживают",- отметил политик.

Отметим, что сейчас в Украине 490 районов.

Как сообщал "Апостроф", Мустафа Джемилев рассказал о парламентских выборах и способах возвращения Крыма.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

​Появится ли в Украине "танк будущего": какие боевые машины создаются для армии

Озеро Свитязь "оживет" весной, но есть другие проблемы

Африку заказывали? В Украину идет тропическая жара

Дождливо, но +31: синоптики озадачили погодой на неделю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: