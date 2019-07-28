У Зеленского анонсировали изменение карты Украины: что происходит

В штабе "Слуги народа" планируют в рамках реформы сократить количество районов Украины.

Об этом сообщает ресурс LB.ua, ссылаясь на слова главы избирательного штаба партии Александра Корниенко.

Политик рассказал, что сейчас планируется проведение реформы административного устройства Украины.

"Это не новая идея - ей почти 5 лет. Реформа предусматривает расширение полномочий власти местного уровня и, соответственно, уменьшение роли таких элементов, как государственные администрации и замену их на префектуры, которые будут следить за законностью решений местных советов. При такой модели мощный районный уровень не сильно нужен, поэтому речь идет об укрупнении районов, которыми будет заниматься префект", - заявил Корниенко.

Он отметил, что в штабе есть группа, которая занимается децентрализацией и местным самоуправлением. Она уже успела ознакомится с разработанным законопроектом об институте префектов. По его словам, этот проект будут дорабатывать, а некоторые пункты "сделают с нуля".

На вопрос журналистов, сколько районов оставят, Корниенко ответил ,что речь идет о 100. Также у него уточнили, где будут брать голоса, так как чтобы провести эту реформу, нужны изменения в Конституцию, а значит - 300 голосов в парламенте.

"Децентрализация у всех в программах. Ее поддерживают",- отметил политик.

Отметим, что сейчас в Украине 490 районов.

Как сообщал "Апостроф", Мустафа Джемилев рассказал о парламентских выборах и способах возвращения Крыма.