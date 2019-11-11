Это обман: Зеленский резко обратился к украинцам из-за земельного вопроса, видео

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "обманом" статью Конституции, в которой говорится, что земля является объектом права собственности украинского народа.

У своем видеообращении он заявил, что вопрос продажи земли иностранцам решат на всенародном референдуме.

Видео опубликовано на странице главы государства в социальных сетях.

Зеленский отметил, что между первым и вторым чтением в законопроект об обороте земель сельскохозяйственного внесут правки, после чего право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании.

"Иностранцы и компании, имеющие иностранцев среди учредителей, получат право покупать землю только в случае, если на это будет дано согласие народа на всеукраинском референдуме", - отметил Зеленский.

Также президент назвал обманом статью Конституции, в которой говорится, что земля - объект права собственности украинского народа.

"Почему это обман? Потому что сегодня, как и во все предыдущие годы, украинцы не являются полноценными собственниками своей земли. Украинцы не могут продавать или покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения. Украинцы лишены этого права так же, как и граждане Северной Кореи, Таджикистана, Венесуэлы, Кубы и Конго. Потому что в остальных странах мира - в Польше, Беларуси, Германии, Франции, Италии, Канады, США, Японии, Израиле, Китае - рынок земли существует. Есть разные модели", - отметил он.

Напомним, что "Батькивщина" добилась слушаний по рынку земли: в Раде принято постановление.