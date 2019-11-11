RU  UA  EN

понедельник, 11 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

11 ноября

13:37
Елена Зеленская с мужем и детьми украсили обложку именитого глянца: фото
13:26
Фильмы Marvel о супергероях назвали угрозой: глава студии впервые ответил на критику
13:14
Это обман: Зеленский резко обратился к украинцам из-за земельного вопроса, видео
13:08
Дело на десятки миллионов: бывшего топ-чиновника "Укрзализныци" заподозрили в коррупции
12:38
Хватит об Украине: Галкин высмеял российское телевидение и стал звездой YouTube
12:14
Фанат подал в суд на Мадонну из-за позднего концерта
11:45
60-летняя француженка обвинила режиссера Романа Полански в изнасиловании
11:29
Семья Заворотнюк осадила известного продюсера за ложные новости о здоровье актрисы
11:24
Начал с неправды: глава Харьковской ОГА Кучер рапортует о проблемах, которые решили до него
10:58
Зрители выбрали лучшие фильмы и сериалы 2019 года: победители премии People's Choice Awards
10:46
Зеленский внезапно уволил с важной должности нардепа, подравшегося с Ляшко: подробности
10:23
Распродажа страны: нардеп ОПЗЖ Плачкова раскритиковала планы правительства по приватизации
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Это обман: Зеленский резко обратился к украинцам из-за земельного вопроса, видео

понедельник, 11 ноября 2019, 13:14
переглянути новину українською

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "обманом" статью Конституции, в которой говорится, что земля является объектом права собственности украинского народа.

У своем видеообращении он заявил, что вопрос продажи земли иностранцам решат на всенародном референдуме.

Видео опубликовано на странице главы государства в социальных сетях.

Зеленский отметил, что между первым и вторым чтением в законопроект об обороте земель сельскохозяйственного внесут правки, после чего право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании.

"Иностранцы и компании, имеющие иностранцев среди учредителей, получат право покупать землю только в случае, если на это будет дано согласие народа на всеукраинском референдуме", - отметил Зеленский.

Также президент назвал обманом статью Конституции, в которой говорится, что земля - объект права собственности украинского народа.

"Почему это обман? Потому что сегодня, как и во все предыдущие годы, украинцы не являются полноценными собственниками своей земли. Украинцы не могут продавать или покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения. Украинцы лишены этого права так же, как и граждане Северной Кореи, Таджикистана, Венесуэлы, Кубы и Конго. Потому что в остальных странах мира - в Польше, Беларуси, Германии, Франции, Италии, Канады, США, Японии, Израиле, Китае - рынок земли существует. Есть разные модели", - отметил он.

Напомним, что "Батькивщина" добилась слушаний по рынку земли: в Раде принято постановление.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Мы должны быть секси и возбуждать: чем запомнился первый съезд "Слуги народа"

"Слуга" семи господ: как Зеленский теряет контроль над Верховной Радой

Тонкая игра президента Голобородько: экономику ожидает плохой и ужасный сценарий

Мир, дружба, Донбасс: как "слуги народа" нашли своих среди главарей боевиков ДНР-ЛНР

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: