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Перекрывают трассы: в Украине начались масштабные акции из-за земельной реформы, фото и видео

понедельник, 11 ноября 2019, 12:43
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Акция против рынка земли Фото: Facebook

В понедельник, 11 ноября, в 12 областях страны активисты перекрыли трассы государственного значения.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на материалы "Лига.НЕТ".

Причиной протеста является возмущение активистов по поводу решения правительства открыть рынок земли для продажи земельных участков сельскохозяйственного значения, в том числе иностранцам, которые открыли юридическое лицо в Украине.

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Участники акции требуют отозвать из Верховной Рады два правительственных законопроекта - №2178 и №2178-10, которые регламентируют введение земельного рынка в Украине.

Инициаторами акций назвали себя члены Всеукраинской аграрной рады.

Известно, что протесты проходили в Черниговской, Черкасской, Львовской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Волынской, Ровненской, Житомирской области с 9:30 до 10:30 утра.

Как сообщал "Апостроф", Верховная Рада приняла постановление о проведении 4 декабря парламентских слушаний на тему "Земельная реформа: отечественная модель оборота земель сельскохозяйственного назначения".

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