Резонансный законопроект исчез из повестки дня Верховной Рады

Верховная Рада убрала из повестки дня рассмотрение скандального закона о землях сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщает журналист Сергей Руденко на своей странице в Facebook.

Речь идет о проекте закона №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

"Земля в смартфоне. В повестке дня Рады на 12 ноября законопроект о рынке земли уже нет. А утром "слуги" тельники на себе рвали, что будет", - написал Руденко.

Напомним, между первым и вторым чтением в законопроект об обороте земель сельскохозяйственного должны были внести правки, после чего право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский назвал "обманом" статью Конституции, в которой говорится, что земля является объектом права собственности украинского народа. В своем видеообращении он заявил, что вопрос продажи земли иностранцам решат на всенародном референдуме.