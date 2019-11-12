НАБУ выдвинуло громкие обвинения экс-гендиректору "Укроборонпрома": появился его ответ

12 ноября Национальное антикоррупционное бюро по согласованию Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщило о подозрении бывшему генеральному директору концерна "Укроборонпром" Павлу Букину. В то же время сам Букин готов сотрудничать со следствием.

В комментарии "Апострофу" он заявил, что является законопослушным гражданином.

"Все процессуальные обязанности, возложенные на меня, буду выполнять. Свою позицию буду аргументированно отстаивать в суде", - сказал он.

По данным пресс-службы НАБУ, Букину сообщили о подозрении по ст. 366-1 (внесение недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления) Уголовного кодекса Украины.

Следствие считает, что он не задекларировал в 2016 году доходы, две квартиры и автомобили Range Rover, которые являются собственностью его гражданской жены.

Напомним, что скандал с коррупцией вокруг закупки вооружения в Украине получил продолжение в виде трех уголовных производств против бывших чиновников "Укроборонпрома".