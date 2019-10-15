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Скандалы с вооружением для передовой: ГПУ завела дела против бывших топ-чиновников

вторник, 15 октября 2019, 20:06
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Скандал с коррупцией вокруг закупки вооружения в Украине получил продолжение в виде трех уголовных производств против бывших чиновников "Укроборонпрома".

Об этом сообщает генеральная прокуратура Украины.

Так, речь идет о хищениях во время выполнения оборонного заказа по изготовлению 152-мм боеприпасов для артиллерийской системы "Гиацинт".

"Также в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту незаконного использования бюджетных средств при изготовлении 82-мм миномета "Верба" и начато досудебное расследование по факту закупки бронемашин "Oncilla" польской компании "Mista" по завышенным ценам", - уточняют в прокуратуре.

Подробнее о новой команде "Укроборонпрома", читайте в материале "Апострофа": Айварас и его команда: кто и как будет отмывать "Укроборонпром" от коррупции.

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