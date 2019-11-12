Повышает ставки? У Путина интересно высказались о встрече с Зеленским

В Кремле сделали интересное заявление по поводу предложения первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о месте проведения встречи президентов Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в "нормандском формате".

Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Безусловно, Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч, и от этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена. В этой связи в настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессам "нормандского формата". Для этого, конечно, должны быть выполнены все обязательства, которые стороны взяли на себя в Минске", — сказал он.

В сети тут же отреагировали на заявление Кремля.

Как сообщал "Апостроф", ранее Россия выдвинула новое условие для встречи Зеленского с Путиным в "нормандском формате", которая, предварительно, должна состояться до конца года.