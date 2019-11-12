Россия выдвинула новое условие для встречи Зеленского с Путиным: всплыли подробности

Россия выдвинула новое условие для встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина в "нормандском формате", которая, предварительно, должна состояться до конца года.

Об этом в эфире "Свобода слова" на ICTV заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, изначально существовало только два условия для встречи президентов Украины и России, но Москва потребовала разработать документ, который должен быть подписан на этой встрече.

"Мы, как советники президентов, определили очень короткий документ, который предлагается подать. Этот документ перечисляет лишь то, что мы планируем достичь во время этого разговора", - заявил Пристайко.

Он уточнил, что ранее условиями для встречи были применение "формулы Штайнмайера" и разведение войск на трех участках на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский рассказал, чего ждет от Путина в связи с разведением сил на Донбассе.