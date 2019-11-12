Украинцы в Польше погибли жуткой смертью в закрытом помещении: опубликовано фото

В одном из ангаров для хранения овощей и фруктов в Польше были обнаружены тела украинских заробитчан.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Укринформ".

"Полиция сообщила нам об этом случае. Двое погибших родом из Тернопольской области, и они являются родственниками: дядя и племянник", – подтвердила информацию руководитель консульского отдела Посольства Украины в Варшаве Светлана Крыса.

По ее словам, мужчины легально работали в Польше. Дипломат сообщила, что вскрытие тел состоится в среду, а их вывоз в Украину планируется на четверг.

Как отмечается, ангар был наполнен азотом, без доступа кислорода. Погибшим было по 28 и 46 лет.

По информации польских СМИ, обстоятельства смерти граждан Украины в населенном пункте Садковице Лодзинского воеводства расследует районная прокуратура города Рава Мазовецкая. Полиции об обнаружении тел сообщили в воскресенье.

Как ранее сообщал "Апостроф", 29 октября в поселке Тарново Подгурне возле Познани (Польша) трагически погиб 48-летний украинский заробитчанин.