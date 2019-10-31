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В Польше трагически погиб украинский заробитчанин: фото с места аварии

четверг, 31 октября 2019, 08:27
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В поселке Тарново Подгурне возле Познани (Польша) трагически погиб 48-летний украинский заробитчанин.

Об этом сообщают польские СМИ.

Мужчина попал под колеса авто и от полученных травм скончался на месте.

ДТП произошло 29 октября около 06:00, когда компания из троих украинцев шла по обочине дороги. Одного зацепила проезжавшая мимо Audi A8.

В полиции расследуют все обстоятельства аварии. Известно, что наезд на человека случился возле автозаправки и перекрестка с круговым движением.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Венгрии у Ниредьгазы микроавтобус с украинцами на скорости врезался в отбойник, пострадало семь украинцев.

Кроме того, 24 октября в Турции автобус, который вез украинских туристов из Денизли в Анталию, попал в страшное ДТП, в результате чего пострадали 13 человек.

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