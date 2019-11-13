До последнего украинца: Коломойский выдал перл о войне США с Россией

Украинский олигарх Игорь Коломойский отметился жестким заявлением об отношениях между США и Россией. По его словам, Штаты просто используют Киев для того, чтобы ослабить своего главного соперника.

"Война с Россией - до последнего украинца", - сказал он в интервью крупнейшему американскому изданию The New York Times.

Коломойский призвал Украину восстановить все экономические связи с Россией. По его словам, это жизненно важно для украинского государства. Он подчеркнул, что травмы украинского народа от войны на Донбассе "пройдут".

"Дайте пять, десять лет, и о крови забудут", - сказал Коломойский.

Напомним, что в этом же интервью Коломойский заявил, что НАТО не сможет ничего противопоставить российской армии.