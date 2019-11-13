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НАТО испачкает штаны: Коломойский отличился заявлением о непобедимости войск Путина

среда, 13 ноября 2019, 16:36
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Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что НАТО не сможет ничего противопоставить российской армии.

В интервью The New York Times бизнесмен сказал, что "когда российские танки будут в Польше, НАТО испачкает штаны".

"Российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы. Ваше НАТО будет пачкать штаны и покупать памперсы", – сказал Коломойский.

Также украинский олигарх призвал прекратить войну на Донбассе и наладить нормальные отношения между Украиной и Россией. Коломойский считает, что травмы, которые были нанесены украинцам конфликтом на Востоке, быстро уйдут в прошлое.

"Они в любом случае сильнее. Мы должны улучшить наши отношения", - сказал он.

Также в интервью Коломойский призвал Украину не брать помощи от МВФ, а заменить ее кредитами от РФ.

Напомним, что ранее Коломойский заявил, что Украине следует отказаться от Запада и снова повернуться к России.

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